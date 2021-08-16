В России предложили перевести суррогатное материнство в государственные клиники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России предложили запретить суррогатное материнство в коммерческих медучреждениях. Депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о применении данной формы только в государственных клиниках.

Законопроект уже разработан и направлен в правительство для получения отзыва перед внесением в Госдуму. В пресс-службе кабмина подтвердили, что документ получен и находится в проработке.

Если документ получит поддержку, то допуск к медпомощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) будет оказываться только в государственной и муниципальной системе здравоохранения. Обращаться за ней смогут только одинокие женщины и бездетные пары, причем все должны быть РФ.

Парламентарий отметил, что сегодня Россия стала одним из центров «репродуктивного туризма» из-за относительно доступных цен на процедуры и пробелок в законодательстве.

Парламентарий отмечает, что в последнее время участились случаи использования ВРТ с участием суррогатных матерей для лиц, не имеющих права на применение таких технологий. По данным Росздравнадзора по Москве и МО, было выявлено 48 случаев предоставления услуг одиноким мужчинам-иностранцам.

В данной сфере есть еще одна проблема – высока вероятность, что дети, вывезенные за границу, могут становиться донорами внутренних органов.

Тем не менее, против профильное медицинское сообщество выступает против нового законопроекта и уже подготовили отрицательный отзыв.

- Доля государственных клиник, оказывающих данную услугу, около 30%. При этом частота бесплодия пар в мире колеблется от 10–15 до 20%. Принятие законопроекта сделает такой вид помощи недоступным для большинства нуждающихся граждан. Если же суррогатное материнство используется иностранцами без медицинских показаний — это факт нарушения действующего законодательства, который можно доказать, - отметил в беседе с «Известиями» гендиректор Международного центра репродуктивной медицины, президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), акушер-гинеколог Владислав Корсак.

Суррогатное материнство - одна из тем, вокруг которых не утихают войны. Насколько этично пользоваться услугами другой женщины для вынашивания своего ребенка, если самостоятельно это сделать невозможно? Ответ на этот вопрос найти сложно, слишком много заинтересованных сторон.

Суррогатные мамы рассказали RT с чем сталкиваются, приходя в программу и сколько стоят такие услуги в России.