Военные США открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула Фото: REUTERS

Военнослужащие Соединенных Штатов открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула из-за толпы людей, которые вышли на взлетно-посадочную полосу. Об этом в понедельник, 16 августа, пишет агентство France-Presse, ссылаясь на информации от очевидцев.

- Здесь очень страшно, американские военные произвели много выстрелов в воздух, - рассказал очевидец.

Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов воздушных судов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий. Люди толпятся у входа в единственный в афганский столичный аэропорт. Вчера вечером американское посольство сообщило о пожаре и обстреле аэропорта Кабула.

Люди толпятся у входа в единственный в афганский столичный аэропорт, пытаясь бежать из страны Фото: REUTERS

Как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье талибы* вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Афганский президент Ашраф Гани покинул страну. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса «Талибана»* сказал, что война в Афганистане окончена.

*Террористическая организация, запрещенная в России.