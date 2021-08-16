Трамп назвал действия Байдена в Афганистане величайшим поражением в истории США Фото: REUTERS

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что действия нынешнего лидера государства Джозефа Байдена в Афганистане войдут в историю как одно из величайших поражений США. Слова республиканца в понедельник, 16 августа, процитировала его представитель Лиз Харрингтон на своей странице в социальной сети Twitter.

- То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, - это просто легендарно. Эти действия станут одним из величайших поражений в истории США, - говорится в заявлении.

Как писал сайт kp.ru, вчера экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане следствием некомпетентности нынешней американской администрации. В происходящем в Кабуле республиканец обвинил действующие американские власти, заявив, что они «не следовали его плану».

Напомним, этим утром американские солдаты открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула из-за людей, которые прорвались на взлетно-посадочную полосу.