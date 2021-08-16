Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире16 августа 2021 8:51

Трамп назвал действия Байдена в Афганистане величайшим поражением в истории США

Экс-президент Штатов заявил, что ситуация в Афганистане – следствие некомпетентности нынешней американской власти
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Трамп назвал действия Байдена в Афганистане величайшим поражением в истории США

Трамп назвал действия Байдена в Афганистане величайшим поражением в истории США

Фото: REUTERS

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что действия нынешнего лидера государства Джозефа Байдена в Афганистане войдут в историю как одно из величайших поражений США. Слова республиканца в понедельник, 16 августа, процитировала его представитель Лиз Харрингтон на своей странице в социальной сети Twitter.

- То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, - это просто легендарно. Эти действия станут одним из величайших поражений в истории США, - говорится в заявлении.

Как писал сайт kp.ru, вчера экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане следствием некомпетентности нынешней американской администрации. В происходящем в Кабуле республиканец обвинил действующие американские власти, заявив, что они «не следовали его плану».

Напомним, этим утром американские солдаты открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула из-за людей, которые прорвались на взлетно-посадочную полосу.

Утро в аэропорту Кабула: люди всё ещё пытаются вырваться из Афганистана