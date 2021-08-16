Саакашвили: США готовы помогать только тем, кто «проявляет волю к бою» Фото: Иван ВИСЛОВ

Победа запрещенного в России движения «Талибан»* в Афганистане стала возможной из-за «нежелания армии страны сражаться за свою родину». Об этом в понедельник, 16 августа, заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению политику, сложившаяся ситуация в Афганистане является «уроком для всех страны».

- Афганистан - урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь. только если вы проявите волю к бою. Вашингтон решил помочь Тбилиси в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году только благодаря героическому сопротивлению армии Грузии, - написал он.

Михаил Саакашвили добавил также, что мир меняется очень быстро, и к этому необходимо быть готовым.

Ранее сайт kp.ru писал, что официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова обратила внимание на то, что аэропорт Кабула переполнен людьми, которые просят Соединенные Штаты о помощи и спасении, однако Вашингтон никак не отвечает на их призывы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.