Миша Саакашвили стал "торговцем смертью"

Михаил Николозович ставит на недовольство населения смертностью в ходе протекания пандемии коронавируса в Грузии Фото: Иван ВИСЛОВ

Михаил Саакашвили, в отношении которого никто давно не питает никаких иллюзий, снова доказал, что для него нет дна. 2 октября в Грузии должны состояться выборы в местные органы власти, и Саакашвили в очередной раз пообещал вернуться на Родину и, сместив нынешнюю власть, взять ее в свои руки. Тем более, что теперь у него появился мощный союзник, имя которому – ковид.

Да-да, Михаил Николозович ставит на недовольство населения смертностью в ходе протекания пандемии коронавируса в Грузии и втолковывает своим сторонникам, как надо себя вести.

- Надо как-нибудь эту трагедию "впихнуть" Бидзине Иванишвили (лидер правящей в Грузии партии «Грузинская мечта») и "мечтателям". Устроить кампанию "Иванишвили убивает". Это будет для них как приговор, написал Саакашвили в своем аккаунте в соцсети "Фейсбук" и не удержался, чтобы не помечтать самому. - Выйдем в месяц на показатель 1000 и более смертей…

Вскоре, правда, он понял, что написал не туда. Наверное, хотел объяснить "политику партии" своим сторонникам по иным линиям связи, но перепутал – то ли в состоянии измененного сознания был, то ли просто обмишулился. И постарался очень быстро удалить этот пост, а окружающим объяснил, что дескать, его аккаунт был взломан неизвестными злоумышленниками.

Но дело было уже сделано, и в Грузии те, кому положено, заявление Саакашвили увидели и отследили.

- Как можно так радоваться смертям?! Как можно так греть руки на трупах?! Это же самое настоящее человеконенавистничество! – возмутился экс-глава грузинского Генштаба Леван Николеишвили. А депутат от "Грузинской мечты" Нино Цилосани и вовсе назвала Саакашвили и его команду "торговцами смертью".

- Они хотят больше смертей для своей политической повестки, - объяснила депутат странные, на первый взгляд, желания Саакашвили. Что же, принцип "чем хуже, тем лучше" – далеко не нов в политической повестке. Сто с лишним лет тому назад его весьма эффективно использовали большевики во главе с Лениным. Правда, они взяли власть в России не на выборах, а силой оружия, чего Саакашвили никто сделать уже не даст.

Правда, с таким откровенно циничным политиканским подходом к жизни, пусть и бывших своих, но сограждан, Саакашвили и его сторонникам вряд ли стоит рассчитывать не только на голоса избирателей, но и на обычные для соцсетей лайки.