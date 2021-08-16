Захарова о ситуации в аэропорту Кабула: «Афганцы просят США о спасении, но в ответ тишина» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аэропорт Кабула переполнен людьми, которые просят Соединенные Штаты о помощи и спасении, однако Вашингтон никак не отвечает на их призывы. На это в понедельник, 16 августа, обратила внимание официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что США по какой-то причине не обращают внимания на соблюдение прав человека в Кабуле.

- Белый дом же обычно заявления по индивидуальным случаям штампует круглосуточно без перерыва, призывает «прекратить страдания», предпринять срочные меры, привлечь к ответственности за беззаконие, санкциями грозят. Сейчас репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире: афганцы штурмуют самолёты и просят США, столько лет утверждавших о союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или «ответственных» ищут?, - написала Мария Захарова.

Напомним, сегодня американские военные в кабульском аэропорту открыли предупредительную стрельбу в воздух из-за афганских граждан, которые вышли на взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, в результате стрельбы погибли несколько человек.