Названы услуги, на которые рекордно упал спрос во время пандемии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За время пандемии предпочтения россиян резко поменялись. Например, возрос спрос на услуги курьеров, уборщиков помещений и парикмахеров на дому. А вот спрос на переводчиков резко снизился.

По данным сервиса «Авито», услугами переводчиков стали интересоваться на 19% меньше. В списке провальных оказались услуги по ремонту офисов – спрос сократился на 15%.

- Спрос на создание и продвижение сайтов сократился на 4% по сравнению с первым полугодием 2019 года, - говорит в беседе с «Ридусом» руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков.

2020 год стал периодом рассвета курьерских услуг, но в 2021 году, по мере отмены коронавирусных ограничений, и на них спрос падает.

Менее популярными становятся услуги по настройке интернета и сетей.

- Снижение спроса на курьерские поручения стали стоить на 20% дороже, а услуги парикмахера — на 17%, — отметили аналитики сервиса.