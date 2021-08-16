Россия снимет ограничения на полеты в Чехию, Доминикану и Южную Корею с 27 августа 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия снимает ограничения на полеты в Чехию, Доминикану и Южную Корею с 27 августа 2021, сообщили журналистам в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Решение коснется как регулярных, так и чартерных рейсов. Кроме того, с 27 августа 2021 будет увеличено количество регулярных перевозок на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Вместо пяти рейсов в неделю на каждом маршруте будет выполняться 15. Количество рейсов увеличится также в Венгрию, Кипр, Киргизию и Таджикистан.

В оперштабе сообщили, что Россия решила продлить приостановку авиасообщения с Танзанией, так как там сложная эпидемиологическая обстановка. Пока перелеты в африканскую страну закрыты до 2 сентября 2021.

Как как писал сайт kp.ru, с 9 августа Россия возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Доминиканой, Молдавией и Бахрейном. Кроме того, были возобновлены полеты в Египет. Туристические поездки на египетские курорты могут вырасти благодаря расширению столичной квоты и запуску рейсов из регионов.