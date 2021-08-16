Лавров призвал власти Киргизии оперативно реагировать на проявление национализма в отношении русскоязычных Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал власти Киргизии максимально оперативно реагировать на случаи бытового национализма в отношении русскоязычного населения.

В понедельник, 16 августа, глава российского МИД провел телефонный разговор с киргизским коллегой Русланов Казакбаевым. Лавров обратил внимание, что случай нападения на русскоязычную девушку в Бишкеке вызвал широкий резонанс в российском обществе, сказано на сайте МИД РФ.

В свою очередь Казакбаев заверил, что власти Киргизии будут «твердо противодействовать любым проявлениям национализма и продолжать курс на укрепление роли русского языка в интересах полноценного обеспечения прав русскоязычного населения». Кроме того, дипломаты рассмотрели вопросы сотрудничества в среднеазиатском регионе, в том числе на фоне ситуации в Афганистане.

Как писал сайт kp.ru, в начале августа 2021 в Киргизии пьяный посетитель торгового центра напал на продавца. Мотивом стало то, что девушка говорила с покупателем на русском языке. Российское Министерство внутренних дел запретило дебоширу въезд РФ сроком на десять лет.

На прошлой неделе напавшего на русскоговорящую девушку жителя Бишкека задержали и поместили в изолятор временного содержания в столице Киргизии.