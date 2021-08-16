Израильские ПВО перехватили ракету, выпущенную из сектора Газа Фото: REUTERS

Из Сектора Газа по Израилю была выпущена одна ракета, ее перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол».

«По Израилю только что была выпущена ракета из сектора Газа. Система ПВО «Железный купол» ее перехватила», – сказано в Twitter Армии обороны Израиля.

Сирены воздушной тревоги звучали в израильском городе Сдерот, находящегося неподалеку от сектора Газа, а также прилегающих к нему районах.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 израильские истребители нанесли удары по оружейному цеху радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Ранее экс-премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместного выступления с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме 25 мая 2021 заявил, что Тель-Авив ответит «очень мощно», если ХАМАС решит нарушить режим прекращения огня в секторе Газа.