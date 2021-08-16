В МИД РФ считают, что бежавший президент Афганистана заслуживает суда Фото: REUTERS

Президент Афганистана Ашраф Гани заслуживает привлечения к суду за свое «позорное бегство» из страны, заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

«Бежал позорным самым образом… Он заслуживает того, чтобы афганский народ привлек его к суду и к ответственности», – сказал дипломат в интервью телеканалу «Звезда».

По мнению Кабулова, легитимность избрания Гани президентов вызывает сомнения. Само правление президента было плохим, а конец его власти оказался позорным, отметил он.

Накануне президент Афганистана обратился к жителям страны в связи с ситуацией вокруг передачи власти «Талибану»*. Политик заявил, что был вынужден покинуть Афганистан, поскольку террористы пригрозили военными действиями на всей территории Кабула.

Сообщалось, что Гани вечером в воскресенье, 15 августа, прибыл в столицу Узбекистана вместе со своей супругой.

Сайт kp.ru писал, как президент Афганистана бежал из страны в сопровождении машин, набитых деньгами.