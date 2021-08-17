В госдепартаменте США допускают возможность взаимодействия с новыми властями Афганистана

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс
Фото: REUTERS
Возможность взаимодействия Соединенных Штатов взаимодействия с новыми властями Афганистана не исключается, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник, 16 августа. Он пояснил, что все будет зависеть от того, будут ли эти новые власти поддерживать «базовые права афганцев, в том числе женщин и девочек», а также отказываться «предоставлять убежище террористам».
«Мы не будем поддерживать правительство, которое не делает этого», - подчеркнул глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.
По его словам, отношения Вашингтона «с любым будущим правительством Афганистана будут зависеть от их действий, будут зависеть от действий «Талибана»*», а пока госдепартамент «пристально следит за ситуацией».
Между тем, как рассказал журналистам Нед Прайс, американские дипломаты продолжают переговоры с талибами* в Дохе.
«Некоторые дискуссии конструктивны, но мы будем смотреть на действия, а не слушать слова», - подытожил он.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов не исключил, что в состав новых властей Афганистана могут войти представители разных политических сил. Он тоже сказал, что «нужно сначала посмотреть, как дальше поведут себя талибы*, и после этого сформировать уже свое отношение к ним на более долгосрочную перспективу».
*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.
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