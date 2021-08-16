Посол России в Кабуле не исключил, что во власть в Афганистане войдут разные силы

15 августа талибы объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана Фото: REUTERS

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов не исключает возможности того, что в состав новых властей Афганистана могут войти представители разных политических сил.

«Думаю, что перспективы для вхождения во власть представителей разных политических сил есть», - сказал российский дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, захватившему страну радикальному движению «Талибан»* было бы «логично иметь такую социальную подпорку, которая бы обеспечивала им максимально широкую поддержку всех политических сил».

Дмитрий Жирнов также отметил, что остается актуальным вопрос оказания гуманитарной помощи рядовым жителям Афганистана. А что касается отношения к боевикам – по мнению российского посла, «нужно сначала посмотреть, как дальше поведут себя талибы*, и после этого сформировать уже свое отношение к ним на более долгосрочную перспективу».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, талибы объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана, в том числе и над Кабулом. После этого президент Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну. Представляем хронику главных событий этого дня.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация

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