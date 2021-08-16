Украина в шоке: "Американцы и нас сдадут как Афган, париться не будут"

Америка отказалась помогать правительству Афганистана в борьбе с талибами, войска США были выведены из страны. Фото: REUTERS

Как это принято на современной Украине, виновата в этих страхах другая страна. Хорошая новость – это не Россия! Это США…

Руководитель политических программ «Украинского университет будущего» Юрий Романенко, выступил в прессе с совершенно пораженческим анализом бегства США из Афганистана и усомнился в идеалах Майдана. Для начала, он с обидой припомнил американцам размеры военной помощи. Обижаться есть на что, только на обучение афганской армии США потратили 85 миллиардов долларов! Что уж говорить о технике и оружии:

«…правительство в Кабуле получило вертолёты Сикорского UH -60 "Чёрный Ястреб". Оказывается, что ни отсутствие демократии в стране, ни коррупция, ни угроза попадания оружия талибам не препятствие этому. Афганская армия также получила сотни бронетранспортёров, дроны, лёгкие вертолёты», - пишет Романенко. И с горечью припоминает, как США манили украинцев легендарными, «святыми Джавелинами» (противотанковыми ракетными комплексами, - ред.) - как их называли особо-упоротые великоукраинцы. Привезли два «Джавелина» на учения под Львовом, дали посмотреть, со словами: «Из рук! Только из рук! Не майте, а бачьте!» и тут же увезли их обратно за океан. Почему так?

«В этой мрачной истории с Афганистаном есть ещё один важный момент, который очень показателен для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов. Афганистан имеет статус основного союзника США вне НАТО,» - объясняет политолог и напоминает, что такого статуса Украина добивается с 2014 года. И нет никакой надежды в его горьких словах:

«У нас многие надеются, что если Украина получит такой статус, то США впишутся и будут нас спасать от Путина, не щадя живота своего. Однако трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких недель - уже просто хрестоматийный пример».

Удивительно, но украинскому политологу подпел и Михаил Саакашвили, позорно прославившийся нападением на Южную Осетию и полным свои поражением. Мишико теперь предостерегает украинцев и учит их сражаться до последней братской капли крови:

«Афганистан – урок для всех народов, американцы могут помочь, если ты показываешь волю к борьбе», - поделился свои печальным опытом бывший президент Грузии.

Похоже, эти люди отразили унылые настроения, которые мучают элиты в Киеве (да и в Тбилиси) после эпичной сдачи американцами своего союзника, на которого, в отличии от Украины, долларов не жалели. В случае с Украиной, если повторится «Кабульский вариант» - быстрая эвакуация с потерей интереса к «союзнику», Белый дом обойдется утешительной открыткой с котятами или поросятами. И то, не самой дорогой, оставшейся от прошлого Рождества.

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