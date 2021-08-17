Военный самолет Германии взял на борт только семь человек в аэропорту Кабула Фото: REUTERS

Самолет военно-воздушных сил Германии после нескольких попыток смог приземлиться в аэропорту Кабула и взял на борт только семь человек из-за сложных условий и из соображений безопасности. Об этом во вторник, 17 августа, говорится в сообщении министерства иностранных дел ФРГ.

- Ночью из афганской столицы были эвакуированы семь человек. Из-за хаотичной обстановки, регулярных перестрелок на пропускном пункте, отсутствия защиты у нас не получилось обеспечить допуск в аэропорт других немецких граждан и людей, которых необходимо было эвакуировать, - говорится в сообщении.

Немецкое ведомство объяснило, что взять на борт военного судна других людей, которые были в гражданской части аэропорта также не получилось, так как это не допустили службы безопасности. Само приземление самолета проходило в непростых условиях: борт несколько часов кружил в небе над Кабулом, не получая разрешение на посадку из-за скоплений людей на взлетно-посадочной полосе.

Как писал сайт kp.ru, минувшей ночью американский грузовой самолет C-17 Globemaster III военно-воздушных сил страны за один раз эвакуировал из Кабула около 640 афганских беженцев. Изначально американцы не планировали брать на борт такое количество людей, однако толпа местных жителей прорвалась на самолет.