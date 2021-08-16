Представитель «Талибана»* о новых порядках в Афганистане: «Суды смогут приговорить к побиванию камнями, а женщины будут носить паранджу»

Представитель новой власти в Афганистане заявил, что движение не допустит самосуда в стране Фото: REUTERS

Новые власти Афганистана призывают никого не уезжать из страны. Об этом заявил представитель запрещенного в России движения «Талибан»* Сухайль Шахин в интервью британской BBC, причем в довольно забавной манере. Мужчина сам позвонил в студию телекомпании во время прямого эфира ведущей Ялды Каким, имеющей афганское происхождение, и дал ей несколько комментариев по телефону.

Шахин пообещал, что «Талибан»* обеспечит безопасность как простым людям, так и иностранным посольствам, находящимся в Кабуле и других городах страны. Главное, что талибы рассчитывают на мирную передачу власти, чтобы иметь возможность организовать мирную жизнь в государстве.

- Мы будем уважать права женщин и позволим им работать при условии, что они будут носить паранджу, - подчеркнул Шахин.

Кроме того, представитель новой власти в Афганистане заявил, что движение не допустит самосуда в стране и будет судить тех, кто ранее сотрудничал с официальным Кабулом. Правда, он не исключил, что такие традиционные в мусульманском мире наказания как побивание камнями и отрубание рук, могут сохраниться, но будут применяться исключительно «по решению суда».

Несмотря на такие «миролюбивые» заявления, тысячи человек собрались в аэропорту Кабула в надежде улететь из страны. Люди штурмуют трапы и цепляются за шасси, сообщается уже о нескольких задавленных насмерть.

Ранее представитель катарского политического офиса радикального движения «Талибан»* Мохаммад Наим заявил, что «война в Афганистане окончена».

- Мы достигли того, что должны иметь по праву, - свободы нашей страны и независимости нашего народа, - сказал он в эфире телеканала Al Jazeera.

По словам Наима, талибы хотят, «чтобы в стране было безопасно, и чтобы она была свободна от коррупции». Он добавил, что «Талибан»* обеспечит «безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране», а также «любому афганскому политическому деятелю, который готов к диалогу» с ними.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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