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В мире17 августа 2021 11:44

«Талибан»* заверил, что не намерен монополизировать власть в Афганистане

Боевики хотят создать в стране инклюзивное исламское правительство, рассказал представитель катарского офиса талибов*
Абдулла ШАКИРОВ
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«Талибан»* заверил, что не намерен монополизировать власть в Афганистане

«Талибан»* заверил, что не намерен монополизировать власть в Афганистане

Фото: REUTERS

Талибы* не намерены монополизировать власть в Афганистане, заявил официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* в Катаре Мохаммад Сохаил Шахин.

Как отметил представитель террористической организации, талибы* намерены создать в Афганистане инклюзивное исламское правительство, передает агентство Khaama Press.

«Мы не хотим иметь монополию на власть в Афганистане», – сказал Шахин.

Ранее «Талибан»* объявил общую амнистию для бывших правительственных чиновников из Афганистана и призвало местных жителей к возобновлению работы в государственных учреждениях.

Как писал сайт kp.ru, накануне в российском МИД заявили об отсутствии угрозы талибов* союзникам РФ в Центральной Азии. В ведомстве отметили, что сами боевики неоднократно подтверждали отсутствие целей по подчинению территорий других стран и «выучили свои уроки в Афганистане 2000 года».

* Запрещенная в России террористическая организация