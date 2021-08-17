«Талибан»* заверил, что не намерен монополизировать власть в Афганистане Фото: REUTERS

Талибы* не намерены монополизировать власть в Афганистане, заявил официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* в Катаре Мохаммад Сохаил Шахин.

Как отметил представитель террористической организации, талибы* намерены создать в Афганистане инклюзивное исламское правительство, передает агентство Khaama Press.

«Мы не хотим иметь монополию на власть в Афганистане», – сказал Шахин.

Ранее «Талибан»* объявил общую амнистию для бывших правительственных чиновников из Афганистана и призвало местных жителей к возобновлению работы в государственных учреждениях.

Как писал сайт kp.ru, накануне в российском МИД заявили об отсутствии угрозы талибов* союзникам РФ в Центральной Азии. В ведомстве отметили, что сами боевики неоднократно подтверждали отсутствие целей по подчинению территорий других стран и «выучили свои уроки в Афганистане 2000 года».

* Запрещенная в России террористическая организация