Список погибших при крушении Ил-112В под Москвой 17 августа 2021: скончался герой России и его напарники. Фото: кадр из видео

При крушении опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В под Москвой погибли герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил источник сайта kp.ru.

Сообщается, что при крушении военное воздушное судно полностью сгорело. Среди экипажа самолета никто не выжил.

Николай Куимов был шеф-пилотом ОКБ Ильюшина, за свою карьеру он освоил и протестировал более 35 типов воздушных судов. В 2006 году был Николай Куимов был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиации.

Напомним, военный транспортник Ил-112В потерпел крушение около аэродрома Кубинка в полутора километрах от полосы рядом с большим Никольским прудом. На опубликованных в сети кадрах видно, что один из двигателей самолета загорелся в полете перед падением. По предварительной информации, причиной трагедии стали техническая неисправность или ошибка пилотирования.