Попова заявила о скором выпуске пятой российской вакцины от коронавируса
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Скоро в оборот поступит пятая российская вакцина от коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«На подходе пятая российская вакцина от коронавируса», – сказал глава ведомства в ходе круглого стола «Санитарный щит страны – безопасность для граждан».
Производство новых препаратов от COVID-19 позволит блокировать распространение вируса в стране, отметила глава Роспотребнадзора.
Ранее руководитель ведомства, говоря о вакцинации, сообщила, что прививка может спасти людей от новых штаммов коронавируса, поскольку он не успевает мутировать, соприкасаясь с вакцинированным человеком.
Напомним, в интервью сайту kp.ru, Попова рассказала, что Россия проходит третью волну COVID-19 без локдаунов.
Напомним, россиянам теперь доступны четыре вакцины против коронавирусной инфекции: «Гам-КОВИД-вак», он же «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».