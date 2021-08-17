Попова заявила о скором выпуске пятой российской вакцины от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Скоро в оборот поступит пятая российская вакцина от коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«На подходе пятая российская вакцина от коронавируса», – сказал глава ведомства в ходе круглого стола «Санитарный щит страны – безопасность для граждан».

Производство новых препаратов от COVID-19 позволит блокировать распространение вируса в стране, отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее руководитель ведомства, говоря о вакцинации, сообщила, что прививка может спасти людей от новых штаммов коронавируса, поскольку он не успевает мутировать, соприкасаясь с вакцинированным человеком.

Напомним, в интервью сайту kp.ru, Попова рассказала, что Россия проходит третью волну COVID-19 без локдаунов.

Напомним, россиянам теперь доступны четыре вакцины против коронавирусной инфекции: «Гам-КОВИД-вак», он же «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».