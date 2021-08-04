Анна Попова: Проходим третью волну без локдаунов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В августе 2021 года вышел в свет спецвыпуск газеты "Комсомольская правда" "Только вместе мы победим!", посвященный прививочной кампании и борьбе с коронавирусом в России. В рамках проекта интервью сайту kp.ru дала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

- Анна Юрьевна, как вы оцениваете нынешнюю ситуацию с распространением коронавируса в нашей стране?

- Она, безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса.

Сейчас основная задача - это, конечно же, максимальный охват населения прививками. В данный момент процесс идет гораздо активнее, чем месяц - полтора назад.

- Мы чуть ли не ежедневно слышим о новых штаммах вируса, от «альфы» до «лямбды». Правда ли, что каждый новый опаснее предыдущего или это выдуманные страшилки?

- Знаете, мы не можем прогнозировать, какие штаммы появятся через месяц, через год, как будет меняться вирус. Но скорость его изменений, безусловно, возросла по сравнению с тем, что было еще год назад, когда он практически не менялся. И очень важно сегодня провести прививочную кампанию быстро, желательно одномоментно, в максимально короткие сроки и привить большое количество людей. Тогда мы лишим вирус возможности меняться так быстро.

Ведь он меняется именно тогда, когда попадает каждый раз в новый организм, когда находится в нем долго. А долго - это несколько недель, в течение которых протекает болезнь. Когда же вирус соприкасается с человеком, который вакцинирован, он не может находиться в организме длительное время, просто не успевает мутировать.

- Какой штамм сейчас у нас превалирует?

- В динамике за последние 3 недели июля в России доля Delta составила 68,8%. Это самый большой показатель за весь период наблюдений.

- Какие есть доказательства, что наши вакцины работают и против новых вариантов коронавируса?

- Вакцины разрабатывались на базовом штамме, когда штамма «дельта» еще не существовало, его еще никто не описал. Первый раз он был обнаружен в октябре прошлого года.

А люди, которые были привиты вакцинами раньше, благополучно проходят и период существования штамма «дельта».

Так что, работают наши вакцины, защищают от новых штаммов.

- Анна Юрьевна, часть людей считает, что прививки бесполезны, после них все равно заболеваешь.

- Знаете, для всех трех наших вакцин, по которым мы уже имеем эти наблюдения (а четвертая вышла сейчас в оборот, и через какое-то время мы сможем сказать и о ней), примерно один и тот же показатель по удельному весу заболевающих из числа привитых. Эффективность их, показанная на большой популяции, на большой выборке, примерно одинакова.

Удельный вес заболевших с прививкой не увеличивается. Сколько их было весной, столько их и сейчас. У нас же есть все реестры, мы знаем всех людей, которые переболели, и знаем всех, которые привились. И при сопоставлении этих данных четко видим, что из общего количества получивших хотя бы одну дозу вакцины заболевает не более 2,5%, а из тех, кто две дозы, меньше процента - 0,7 - 0,8.

Поэтому можно выбрать любую из вакцин и сделать себе прививку как можно скорее.

И самое важное: привитые люди, даже если заболевают, практически никогда не требуют помощи в реанимации.

- Анна Юрьевна, вы уже не раз говорили, что вакцинированы от коронавируса и даже прошли повторную вакцинацию. Это значит, что вы точно теперь не можете заболеть, да?

- Нет, это не так. Вакцина защищает в первую очередь от тяжелых осложнений и летального исхода. Полностью исключить заражение нельзя, я же могу встретиться с вирусом. И, конечно, могу заболеть. Но тогда буду болеть гораздо легче, чем без вакцины болела бы.

- Какие бонусы для здоровья и для повседневной жизни дает вакцинация? Имею в виду не только возможность посещения кафе и ресторанов.

- Ну, главное - сохранение здоровья. Это тот самый бонус, который, наверное, ничем не измерить.

Ну и потом, конечно, это максимальная доступность услуг, всех возможных развлечений в Российской Федерации.

Уже принято и работает решение о том, что россияне, которые до выезда за границу были полностью привиты от коронавируса, при возвращении освобождены от необходимости сдавать ПЦРтест. У них свободный въезд в страну в этом случае.

И еще: в разных регионах страны имеется целый ряд других, скажем так, плюсов, о которых можно говорить много. Нам бы очень хотелось, чтобы их было как можно больше. И это зависит, конечно же, от нас с вами.

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