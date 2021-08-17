«Талибан»* призвал другие страны помочь восстановить Афганистан
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Другие страны обязаны помочь в восстановлении Афганистана, заявил представитель политического офиса движения «Талибан»* в Катаре Сухейл Шахин.
Как отметил представитель боевиков в эфире телеканала Sky News, страны НАТО ответственны в разрушении Афганистана на протяжении последних 20 лет. Теперь государства, включая Великобританию, должны помогать афганскому народу встать на путь экономического развития, сказал он.
«Это их моральный долг – восстановить Афганистан и помочь людям начать новую жизнь в новой главе для Афганистана», – заявил представитель талибов*.
Как писал сайт kp.ru, ранее «Талибан»* заверил, что не намерен монополизировать власть в Афганистане, а хочет создать в стране инклюзивное исламское правительство.
Напомним, боевики объявили общую амнистию для бывших афганских правительственных чиновников и призвало местных жителей к возобновлению работы в государственных учреждениях.
*Террористическая организация, запрещенная в России