«Талибан»* призвал другие страны помочь восстановить Афганистан Фото: REUTERS

Другие страны обязаны помочь в восстановлении Афганистана, заявил представитель политического офиса движения «Талибан»* в Катаре Сухейл Шахин.

Как отметил представитель боевиков в эфире телеканала Sky News, страны НАТО ответственны в разрушении Афганистана на протяжении последних 20 лет. Теперь государства, включая Великобританию, должны помогать афганскому народу встать на путь экономического развития, сказал он.

«Это их моральный долг – восстановить Афганистан и помочь людям начать новую жизнь в новой главе для Афганистана», – заявил представитель талибов*.

Как писал сайт kp.ru, ранее «Талибан»* заверил, что не намерен монополизировать власть в Афганистане, а хочет создать в стране инклюзивное исламское правительство.

Напомним, боевики объявили общую амнистию для бывших афганских правительственных чиновников и призвало местных жителей к возобновлению работы в государственных учреждениях.

*Террористическая организация, запрещенная в России