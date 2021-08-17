Талибы* заявили, что Афганистан прекратит производить наркотики

"Талибан"* заявил, что Афганистан прекратит производить наркотики Фото: REUTERS

Официальный представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан прекратит производство наркотиков.

По его словам, талибы* сделают все, чтобы страна перестала быть центром наркотрафика.

- Хочу заверить весь мир, что Афганистан не станет центром производства какого-либо вида наркотиков, — сообщил Муджахид.

Он завершил, что движение "искоренит это зло" и превратит Афганистан в "родину без наркотиков".

Ранее Забихулла Муджахид заявил, что талибы* учтут ошибки прошлых властей и обещают никому не мстить. Он добавил, что представители движения учтут ошибки, допущенные прошлым правительством страны.

До этого он заверил, что талибы* не допустят, чтобы территорию Афганистана использовали для атаки на другие страны. Муджахид добавил, что талибы* не хотят иметь внутренних или внешних врагов. Он отметил, что "Талибан"* с этого дня прекращает вражду со всеми, кто выступал против него в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация