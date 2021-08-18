Пашинян: Стратегический союз с Россией - важнейший гарант безопасности Армении

Пашинян назвал стратегический союз с Россией важнейшим гарантом безопасности Армении Фото: пресс-служба Кремля

Стратегический союз Москвы и Еревана является важнейшим гарантом безопасности Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства страны, где была представлена программа нового кабинета министров.

«Важным фактором обеспечения безопасности Армении является армяно-российский стратегический союз», – сказал премьер.

Этот пункт будет включен в программу нового правительства республики, отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин принял Пашиняна в Кремле.

Как писал сайт kp.ru, в конце июля 2021 Россия предложила Армении и Азербайджану ввести режим прекращения огня на границе. Баку принял предложение российской стороны.

Напомним, 9 ноября 2020 года лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о ситуации в Нагорном Карабахе. В нем говорится о полном прекращении огня в регионе, а также о размещении в нем российских миротворцев.