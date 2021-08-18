В правительстве ФРГ назвали возможные темы переговоров Путина и Меркель Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе ее визита в Москву обсудят обширную международную повестку, член правительства ФРГ.

Российский и германские лидеры намерены поднять вопросы о ситуации в Афганистане, а также обсудить Украину и военный конфликт в Донбассе и Белорусию. После переговоров состоится пресс-конференция, затем Меркель отправится к Могиле Неизвестного Солдата.

По завершении визита в Россию канцлер Германии полетит в Киев, где намерена встретится президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером-министром республики Денисом Шмыгалем.

Напомним, встреча Путина и Меркель в Москве пройдет 20 августа 2021. Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью сайту kp.ru высказал мнение, что лидеры России и ФРГ обсудят Донбасс и «Северный поток – 2», но вряд ли коснутся темы Крыма.