«Гаванский синдром» выявлен у американских дипломатов в Германии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

У сотрудников посольства Соединенных Штатов в Берлине выявили «гаванский синдром», рассказали источники в американской дипмисии.

Дипломаты внезапно почувствовали себя плохо, испытывали головную боль и ухудшение концентрации. Как минимум два сотрудника в Германии пожаловались на тошноту, бессонницу и слабость, пишет The Wall Street Journal.

Один из дипломатов отметил, что некоторые из заболевших работали по вопросам, связанным с Россией. Так, сотрудники дипмиссии решали проблемы поставок газа, кибербезопасности и возможного вмешательства Москвы в дела Евросоюза, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что государственные служащие и дипломаты США в Вене в этом году испытывали недомогания, которые по симптомам оказались схожи с тем, что наблюдались у американских дипломатов на Кубе начиная с 2016 года и стали известны как «гаванский синдром».

По словам главы ЦРУ Уильяма Бернса, не исключено, что Россия может быть связана с так называемым «гаванским синдромом».