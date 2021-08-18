«Гаванский синдром» выявлен у американских дипломатов в Германии
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
У сотрудников посольства Соединенных Штатов в Берлине выявили «гаванский синдром», рассказали источники в американской дипмисии.
Дипломаты внезапно почувствовали себя плохо, испытывали головную боль и ухудшение концентрации. Как минимум два сотрудника в Германии пожаловались на тошноту, бессонницу и слабость, пишет The Wall Street Journal.
Один из дипломатов отметил, что некоторые из заболевших работали по вопросам, связанным с Россией. Так, сотрудники дипмиссии решали проблемы поставок газа, кибербезопасности и возможного вмешательства Москвы в дела Евросоюза, говорится в сообщении.
Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что государственные служащие и дипломаты США в Вене в этом году испытывали недомогания, которые по симптомам оказались схожи с тем, что наблюдались у американских дипломатов на Кубе начиная с 2016 года и стали известны как «гаванский синдром».
По словам главы ЦРУ Уильяма Бернса, не исключено, что Россия может быть связана с так называемым «гаванским синдромом».