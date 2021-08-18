Таиланд намерен разрешить привитым «Спутником V» въезд на курорты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таиланд разрешит туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», въезжать на курортные территории страны. Об этом сообщает посольство России в Бангкоке.

«В ходе заседания 16 августа 2021 Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочниц» (туристические районы)», – сказано на сайте дипломатического представительства.

Сейчас профильные ведомства Таиланда прорабатывают детали и сроки вступления в силу данного решения, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 Таиланд открыл остров Пхукет для вакцинированных от коронавирусной инфекции иностранцев и граждан Таиланда. Остров стал первой территорией королевства, которая начала принимать туристов из-за границы без карантина. После открытия Пхукета россияне стали в три раза чаще искать путевки в Таиланд.