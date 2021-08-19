Футболист сборной Афганистана погиб при попытке улететь из страны на шасси самолета Фото: соцсети

Футболист афганской молодежной сборной Заки Анвари погиб при попытке улететь из страны после ее захвата талибами* на шасси иностранного самолета. Об этом в четверг, 19 августа, сообщил местный журналист Бабак Тагваее на своей странице в соцсети Twitter.

Сообщается, что молодой спортсмен был одним из тех, кто пытался схватиться за взлетающий военный самолет C-17A ВВС Соединенных Штатов. Заки Анвари забрался в отсек шасси воздушного судна. Позже там нашли его тело.

Напомним, вчера в нише шасси американского самолета, который вернулся из Кабула, нашли человеческие останки. Члены экипажа самолета после этого нуждались в помощи психотерапевтов и священников.

Как писал сайт Kp.ru, до этого несколько спасающихся из столицы Афганистана человек погибли, пытаясь улететь из Кабула, зацепившись за шасси самолета: они разбились насмерть, упав с большой высоты.

*Террористическая организация, запрещенная в России.