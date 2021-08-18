Экипажу самолета США, в шасси которого нашли тело афганца, помогают психотерапевты и священники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члены экипажа военно-транспортного самолета США нуждались в помощи психотерапевтов и священников, поскольку слишком разволновались после сообщений о том, что в нише шасси лайнера были найдены человеческие останки.

Как передает The New York Times, экипаж самолета С-17 Globemaster, на борту которого из Кабула смогли вылететь в Катар одновременно 640 человек, переживал в связи с тем, что один из беженцев зацепился за шасси и погиб во время полета. По данным издания, экипажу уже оказывается помощь.

Напомним, ранее несколько человек из тех, кто собирался улететь из захваченного Кабула, зацепившись за шасси самолета с американцами, разбились насмерть. Позже появилось сообщение, что в отсеке шасси прилетевшего из афганской столицы самолета Военно-воздушных сил Соединенных Штатов нашли тело человека.

Как писал сайт kp.ru, комментируя произошедшие, постпред США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что «друзья и союзники» Штатов «не висят на самолетах».