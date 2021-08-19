Шойгу лично опробовал трассу «Танкового биатлона», управляя танком Т-80. Фото: кадр из видео

Глава российского министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу в преддверии начала «Армейских международных игр – 2021» лично опробовал трассу одного из наиболее зрелищных конкурсов «Танковый биатлон», управляя танком Т-80БВМ. Об этом в четверг, 19 августа, сообщается на официальном сайте военного ведомства.

Министр проехал на новом российском танке Т-80БВМ в подмосковном Алабине, где в скором времени открываются «Армейские международные игры 2021 года». Глава ведомства проехал подготовленную для состязаний танковых экипажей трассу протяженностью более четырех километров.

- По итогам проверки трассы Сергей Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона к проведению мероприятия. Генерал армии пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин, - говорится в сообщении.

Напомним, конкурс Армейских международных игр в текущем году состоится на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября. В «Танковом биатлоне» будут принимать участия команды более чем из 20 государств мира.

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