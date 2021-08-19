Валентин Юмашев - о выступлении Ельцина на танке: «Эта решимость сломала весь сценарий путчистов» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший глава Кремлевской Администрации Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин 19 августа 1991 года уехал в Белый дом, чтобы возглавить там борьбу против ГКЧП, хотя понимал, что сильно рискует. Зять первого президента России в беседе с обозревателем сайта kp.ru Александром Гамовым отметил, что единственным местом сопротивления ГКЧП могла стать только верховная власть России во главе с ее президентом.

- Горбачев был, по сути, под домашним арестом, вице-президент СССР оказался одним из главарей путча. Только из Белого дома можно было организовать сопротивление путчистам. Борис Ельцин и его родные понимали весь риск, - рассказал Валентин Юмашев.

Он подчеркнул, что российское руководство немедленно объявило все решения ГКЧП незаконными. По словам журналиста, они и правда были незаконными, поскольку вводит режим ЧП мог только Верховный совет Советского Союза, а не чрезвычайный комитет. В тот день свое воззвание против ГКЧП Борис Ельцин прочитал прямо на броне танка.

- Это был абсолютный экспромт, но удивительно точный. Не было переговоров с участниками путча, а только решительное, непреклонное сопротивление. Эта решимость сломала весь сценарий путчистов, - добавил Валентин Юмашев.

Как писал сайт Kp.ru, ранее Михаил Горбачев рассказал о последней «попытке» спасти СССР. Он назвал уроки путча августа 1991 года актуальными и для современности.

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