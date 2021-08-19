Валентин Юмашев - о роли Горбачева в путче: «У Ельцина были большие вопросы к президенту СССР» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Даже спустя тридцать лет идут споры о том, знал ли бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев в 1991 году о перевороте и сочувствовал путчистам или был настроен решительно против них. Бывший глава Кремлевской Администрации и зять первого президента России Валентин Юмашев в беседе с обозревателем сайта kp.ru Александром Гамовым сообщил, что у Ельцина были большие вопросы к президенту СССР.

- Организаторами путча были все ближайшие соратники Горбачева, поэтому у Ельцина было к нему много вопросов. Глава аппарата президента СССР говорил, что его шеф был полностью в курсе планов ГКЧП. Но после следствия у Бориса Николаевича не осталось никаких сомнений: Горбачев ничего не знал о предстоящем перевороте, это был настоящий домашний арест в Форосе. Соратники предали его, - подчеркнул Валентин Юмашев.

При этом журналист отметил, что расчет у гэкачепистов действительно был на то, что у Ельцина и Горбачева были совсем непростые отношения.

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