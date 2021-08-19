Автоэксперт поддержал исключение некоторых проверок из техосмотра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автоэксперт Роман Гуляев прокомментировал новости о возможном исключении ряда проверок из техосмотра. Споры вокруг этого вопроса идут давно и пока прийти к соглашению не удается.

Собеседник RT соглашается, что от некоторых проверок действительно стоит отказаться, так как они не влияют на безопасность автомобиля.

- Небольшие трещины на ветровом стекле действительно не так сильно влияют, - говорит автоэксперт.

А вот ряд проверок ни в коем случае нельзя упразднять.

- Некоторые пункты, возможно и не требуются, но я бы не стал говорить про все. Например, коррозию трубопроводов надо проверять. Если тормозная трубка имеет следы коррозии, значит, она скоро выйдет из строя, и это может произойти прямо на дороге, - говорит собеседник издания.

А вот в Минтрансе наоборот хотят ужесточить правила проведения ТО. В частности, изменить требования к фотографированию автотранспортного средства при прохождении техосмотра.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов полагает, что никаких ужесточения процедуре техосмотра не требуются, так как давно пора сделать ТО добровольным. Каждый водитель прекрасно понимает, что от состояния машины зависит его безопасность и следит за исправностью узлов и агрегатов, пишет газета "Известия".