Посольство РФ попросило россиян уведомить о желании улететь из Афганистана до 22 августа 2021 Фото: REUTERS

Россияне, желающие улететь из Афганистана, должны уведомить об этом посольство РФ в Кабуле до 22 августа 2021, рассказали в российском диппредставительстве.

«В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана просьба до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию», – сказано в Twitter российского посольства.

В дипмисии уточнили, что сообщения нужно отправлять на электронную почту посольства по адресу rusconsul-af@mail.ru.

Как писал сайт kp.ru, накануне в посольстве РФ сообщили, что прорабатывают организацию авиарейсов из Афганистана для российских граждан. Вывоз россиян будет производиться с учетом их потребностей, посольство постарается всем помочь, рассказали в диппредставительстве.

Ранее движение «Талибан»* объявило о приостановке вылетов всех самолетов из международного аэропорта Кабула. До этого были приостановлены все коммерческие рейсы из кабульского аэропорта, а транзитным воздушным судам рекомендовали сменить маршрут в обход воздушного пространства Афганистана.