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Политика18 августа 2021 18:01

Посольство РФ прорабатывает вывоз россиян из Афганистана

Дипредставительство России обещало помочь всем
Абдулла ШАКИРОВ
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Посольство РФ прорабатывает вывоз россиян из Афганистана

Посольство РФ прорабатывает вывоз россиян из Афганистана

Фото: REUTERS

Посольство России в Кабуле прорабатывает организацию авиарейсов из Афганистана российских граждан, сообщили в дипломатическом представительстве РФ в афганской столице.

Вывоз россиян будет производиться с учетом их потребностей, посольство постарается всем помочь, рассказали ТАСС представители российской дипмиссии. Как отметили в посольстве, прибывший в Кабул в среду, 18 августа, самолет авиакомпании Utair не предназначен для вывоза россиян, а зафрахтован Миссией ООН в Афганистане (МООНСА). По информации российских дипломатов, МООНСА планирует возобновить свою деятельность в Кундузе, Джелалабаде и Кандагаре в связи со стабилизацией ситуации.

Ранее российское диппредставительство в Кабуле сообщило, что эвакуация посольства России в Афганистане на данный момент не готовится.

Как писал сайт kp.ru, российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что переговоры с представителями движения «Талибан»* прошли позитивно и конструктивно. По его словам, боевики гарантировали безопасность представителей посольства РФ.

Накануне талибы* объявили о приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула.

*Запрещенная в России террористическая организация