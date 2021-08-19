Байден допустил возвращение «Аль-Каиды»* в Афганистан раньше ожидаемых сроков Фото: REUTERS

Боевики террористической организации «Аль-Каида»* могут вернуться в Афганистан раньше, чем ожидалось, считает президент Соединенных Штатов Джо Байден.

В интервью телекомпании ABC американский лидер рассказал, что такие группировки, как «Аль-Каида»* и ИГ**, «распространяют метастазы», а значительно большую угрозу представляют для Вашингтона Сирия и Восточная Африка. Как заявил Байден, США по-прежнему имеют возможность уничтожить эти угрозы на расстоянии.

Как писал сайт kp.ru, ранее появилась информация, что лидеры движения «Талибан»*** предложили «Аль-Каиде»* использовать территорию Афганистана в качестве безопасного убежища, а также заявили о готовности превратить страну в «колыбель джихада».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что западные страны могут вернуть свой воинский контингент в Афганистан при усилении в исламской республике позиций террористической группировки «Аль-Каида»*. По его мнению, если талибы*** начнут сотрудничать с «Аль-Каидой»*, то это приведет к нападениям на западные страны, а также другие государства, и в такой ситуации Запад «может вернуться» в республику.

*Международная террористическая организация, запрещенная на территории России

**Террористическая организация, запрещенная на территории РФ по решению Верховного суда

***Запрещенная в России террористическая организация