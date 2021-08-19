Захарова: Россия предпринимает шаги против притеснения русскоязычных в Центральной Азии

Мария Захарова. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва фиксирует случаи дискриминации русскоязычного населения в ряде стран Центральной Азии и предпринимает шаги по недопущению подобных ситуаций. Такое заявление в четверг, 19 августа, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат сообщила, что МИД РФ известно о недавних инцидентах в Казахстане и Киргизии. «Они вызвали широкий резонанс в российском обществе. К сожалению, не первый раз мы это видим. МИД, наши посольства и в Нур-Султане, и в Бишкеке своевременно отрегулировали на указанные эксцессы», - заявила представитель внешнеполитического ведомства, отметив, что речь идет не только о публичной реакции, но и практических шагах.

Захарова также отметила, что в состоявшихся на этой неделе телефонных разговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова с коллегами из Казахстана и Киргизии российской стороной была поднята тема проявлений бытового национализма в отношении русскоязычного населения в этих странах.

Как писал сайт kp.ru, Лавров призвал власти Киргизии оперативно реагировать на проявление национализма в отношении русскоязычных. Все это произошло после того, как в начале августа в Киргизии пьяный посетитель торгового центра напал на продавца, указав на то, что девушка говорила с покупателем только на русском языке. Российское МВД запретило дебоширу въезд РФ сроком на десять лет. Позже напавшего задержали и поместили в изолятор временного содержания.