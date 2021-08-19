Россия в 2020 году предоставила Афганистану помощи на 3 миллиона долларов Фото: REUTERS

Объем помощи России Афганистану в 2020 году составил 3 миллиона долларов, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Как сообщила дипломат в эфире проекта «Инстарадио» от «Радио Рекорд», Москва в условиях пандемии коронавирусной инфекции поставила Кабулу свыше тонны различных медицинских изделий, таких как маски, комбинезоны, антисептики, реагенты, а также тест-системы.

В течение 2021 года Россия направила в Афганистан уже 39 тонн медицинских наборов для оказания экстренной помощи, сказала представитель МИД РФ.

Как писал сайт kp.ru, ранее Захарова на брифинге заявила, что говорить о прекращении торгово-экономических отношений между Россией и Афганистаном пока преждевременно. Также дипломат сообщила о готовности Москвы предоставить услуги российской авиации для перевозки граждан Афганистана в любую страну, заинтересованную в их приеме.