Захарова заявила о готовности России помочь с вывозом граждан Афганистана из страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва готова предоставить услуги российской авиации для вывоза граждан Афганистана из страны.

Как сказала дипломат на брифинге, Россия предоставит услуги гражданской авиации для перевозки любого количества афганцев в любые зарубежные страны, которые будут заинтересованы в их приеме и размещении.

Напомним, сейчас посольство России в Кабуле прорабатывает вопрос об организации авиарейсов из Афганистана для вывоза российских граждан. Россияне, желающие улететь из Афганистана, должны уведомить об этом посольство РФ до 22 августа 2021.

Вывоз будет производиться с учетом потребностей россиян, посольство постарается всем помочь, рассказали в диппредставительстве.

Как писал сайт kp.ru, движение «Талибан»* объявило о приостановке вылетов всех самолетов из международного аэропорта Кабула. До этого были приостановлены все коммерческие рейсы из кабульского аэропорта, а транзитным воздушным судам рекомендовали сменить маршрут в обход воздушного пространства Афганистана.

*Запрещенная в России террористическая организация