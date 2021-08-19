Ураган "Грейс" оставил без электричества почти 150 тысяч пользователей Мексики Фото: REUTERS

В четверг, 19 августа, на полуостров Юкатан на юго-востоке Мексики обрушился ураган первой категории «Грейс», оставив без энергоснабжения почти 150 тысяч пользователей. Об этом сообщил губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин Гонсалес.

«Федеральная комиссия по электричеству в настоящее время докладывает, что в Канкуне без электричества остались 84 тысяч пользователей, а в Плайя-дель-Кармен, Тулуме и на Косумеле - 65 тысяч», - сообщил губернатор штата в своем Twitter, отметив, что ремонтные работы начнутся «сразу же, как позволит ситуация с погодой».

Гонсалес уточнил, что информации о погибших или пострадавших среди населения не поступало.

На сегодняшний день ураган «Грейс» продолжает движение на запад над Юкатаном. Скорость ветра составляет 33,3 м/с с порывами до 39 м/с. Согласно прогнозам, в ближайшие сутки на территории штатов Кампече, Кинтана-Роо и Юкатан выпадет от 150 до 240 мм осадков.

Напомним, в середине июля ураган «Бернд» принес мощные ливни, наполнившие Рейн и его притоки. Результатом стало сильнейшее наводнение, приведшее к человеческим жертвам и разрушениям в Германии и Бельгии.