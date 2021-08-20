Белгородская область лидирует по доле привитых от коронавируса россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белгородская область вышла на первое место среди регионов России по доле жителей, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции или получили хотя бы один компонент препарата. Об этом в пятницу, 20 августа, пишет издание РБК, основывая на данных от властей регионов и информации оперативных штабов по борьбе с эпидемией российских субъектов.

Полный курс вакцинации в Белгородской области прошли 38,16 процента жителей. На втором месте по данном показателю оказалась Чукотка, где привились 37,66 процента местных жителей, на третьем месте – Московская область с 32,43 процента вакцинированных. В российской столице обе дозы препарата получили 28,45 процента жителей, Москва заняла девятое место.

Первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции на территории Белгородской области получили почти 44,55 процента.

Меньше всего привитых оказалось в Дагестане (10,41 процента населения). В общей сложности, по информации издания, первую прививку уже сделали 40,5 миллиона россиян, полностью вакцинацию прошли 32,9 миллиона жителей страны.