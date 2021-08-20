Путин и Меркель не планируют подписывать документы во время переговоров

Кремль сообщил, что Владимир Путин и Ангела Меркель не будут подписывать документы во время переговоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель не будут подписывать документы во время переговоров.

- Формат визита не предполагает подписания документов, — цитирует сообщение РИА Новости.

Переговоры глав государств стартуют через час в Кремле. Стороны обсудят перспективы и состояние отношений России и Германии в различных сферах, а также поделятся мнением об актуальных вопросах международной повестки.

Ранее сообщалось, что российский и немецкий лидеры планируют поднять вопросы о ситуации в Афганистане, а также обсудить Украину и военный конфликт в Донбассе и Белоруссию. После переговоров состоится пресс-конференция, затем Меркель отправится к Могиле Неизвестного Солдата.

Напомним, Ангела Меркель последний раз встретится с Владимиром Путиным в качестве лидера ФРГ. Это первый визит немецкого политика с начала эпидемии коронавируса и двадцатый за свое 16-летнее правление.

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