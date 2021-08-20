Встреча Путина и Меркель в Москве 20 августа 2021: прямая онлайн-трансляция

Ангела Меркель в последний раз посетит Москву в ранге канцлера Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В столице России сегодня пройдут переговоры российского президента Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Это будет первая встреча главы двух государств с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире. Сайт kp.ru в пятницу, 20 августа 2021 года, проводит прямую онлайн-трансляцию встречи Путина и Меркель в Москве.

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Ангела Меркель в последний раз посетит Москву в ранге канцлера Германии. В сентябре текущего года в ФРГ выберут нового лидера. По подсчетам немецкого издания Süddeutsche Zeitung, это будет 20-й визит Меркель в Россию в качестве главы правительства государства. Предыдущий визит немецкого канцлера в Москву состоялся в январе минувшего 2020 года.

По информации пресс-службы Кремля, лидеры двух стран в ходе сегодняшней встречи намерены обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, рассмотреть некоторые актуальные международные и региональные вопросы. Пресс-служба немецкого правительства добавила, что центральными темами разговора Владимира Путина и Ангелы Меркель станут двусторонние отношения России и Германии, борьбе с пандемией коронавируса, международные вопросы, например, ситуация в Афганистане, а также реализация минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Напомним, накануне в интервью kp.ru российский сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что Меркель с Путиным в эту пятницу обсудят Донбасс и проект строительства газопровода «Северный поток – 2», однако вряд ли затронут тему Крыма. Политолог Сергей Михеев, в свою очередь, назвал визит Меркель в РФ символическим и не стал возлагать на него больших ожиданий, напомнив, что канцлер вскоре уйдет в отставку.

Во время визита в Москву Меркель также возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены. Через два дня после встречи с Владимиром Путиным Ангела Меркель полетит в Киев для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.