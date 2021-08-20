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Политика20 августа 2021 18:05

Меркель заявила, что не признает Крым российским

Ранее российский президент попросил ее повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Ангела Меркель заявила, что не признает Крым российским.

- Наша позиция такова, что аннексия Крыма - это нарушение территориальной целостности Украины. И мы будем отстаивать эту позицию, - отметила она в ходе пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным.

Ранее российский президент попросил Меркель повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу. По его словам, обстрелы населенных пунктов в этом регионе продолжаются ежедневно.

Напомним. Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% жителей полуострова и Севастополя.