Ангела Меркель заявила, что не признает Крым российским.

- Наша позиция такова, что аннексия Крыма - это нарушение территориальной целостности Украины. И мы будем отстаивать эту позицию, - отметила она в ходе пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным.

Ранее российский президент попросил Меркель повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу. По его словам, обстрелы населенных пунктов в этом регионе продолжаются ежедневно.

Напомним. Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% жителей полуострова и Севастополя.