США ввели санкции против девяти физлиц и двух организаций из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон ввел санкции в отношении девяти физлиц и двух организаций из России, которые, как считают Штаты, причастны к инциденту с Алексеем Навальным. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает Министерство финансов США.

Санкционный список США во многом совпадает с санкциями Великобритании, о которых Лондон объявил в пятницу, 20 августа.

Под ограничения попали генерал-полковник и начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов, сотрудника Института криминалистики ФСБ Константина Кудрявцева, директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, главы специального технологического центра ФСБ генерал-майора Владимира Богданова, а также сотрудника ФСБ Владимира Паняева. Кроме того, директор Института криминалистики ФСБ Станислава Макшакова, а также сотрудники этого института Алексея Александрова и Ивана Осипова.

Санкции также введены в отношении Артура Жирова, бывшего директора 27 Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.

В санкционном списке также оказались 27-ой Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России и 33-ий Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России «за работу в оборонном и военном секторе Российской Федерации».

Напомним, сегодня, 20 августа, власти Великобритании ввели санкции против семи сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), которых Лондон также считает причастными к прошлогоднему инциденту с блогером Алексеем Навальным. Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел ограничения в отношении ряда российских граждан, причастных, по мнению Киева, «к преследованию» граждан в Крыму.