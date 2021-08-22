Глава ДНР: Украине пора забыть о «возвращении» Крыма

Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Иван ВИСЛОВ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что властям Украины давно пора забыть о «возвращении» Крыма в состав Незалежной.

«В плане рассуждений о возвращении Крыма, о возвращении Донбасса – это желания, хотелки, это выстроенный пиар, но наряду с этим мы не видим никаких реальных шагов даже по выполнению Минских соглашений. О Крыме вообще стоит забыть уже и не возвращаться к этому разговору», - сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Сто же касается мятежного Донбасса – по мнению главы ДНР, «осталось, наверное, может быть сотая процента, что удастся говорить о мирном сосуществовании в какой-то ближайшей перспективе».

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве попросил ее в ходе визита в Киев 22 августа повлиять на украинское руководство, чтобы они выполняли взятые на себя обязательства по Минским соглашениям.

Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с нашей страной.

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