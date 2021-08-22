Киселев назвал планы Киева «вернуть» Крым «бродячим цирком»

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал планы киевских властей «вернуть» Крым «бродячим цирком», а президента Украины Владимира Зеленского – «случайной фигурой во власти». С таким заявлением он выступил в преддверии саммита «Крымская платформа», который пройдет в украинской столице 23 августа.

«Это бродячий цирк. Они варят cвою поганку, чтобы навредить и создать какие-то иллюзии у малосведущих людей. Это некая имитация чего-то сказал Дмитрий Киселев в эфире телеканала «Россия 24», добавив, что «это все иллюзорно, это все на бумаге».

По его мнению, полуостров нужен Украине только как яблоко раздора и политический инструмент, однако недооценивать «это движение» не стоит, поскольку к «Крымской платформе» присоединятся Соединенные Штаты и их союзники по НАТО.

Дмитрий Киселев также отметил, что «ни о какой незалежности» (независимости) Украины «речи быть не может», потому что страна находится под внешним контролем: ей, «как говорится, переставляют ноги, настраивают на войну с Россией», и бывшая советская республика «здесь просто-напросто расходный материал для розжига войны». По его словам, «Украине самой от конфликта с Россией становится только хуже и хуже».

«Всем понятно, что Зеленский – это случайная фигура во власти. Он никогда не готовил себя к этой карьере и как бы увидел себя в кино и не вышел из роли. Сейчас уже заигрался, потерял точки опоры внутри себя, внутри страны и имеет точки опоры только снаружи», - добавил Дмитрий Киселев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он заявил, что «комик Зеленский — диктатор, и это уже не роль».

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