Завершена укладка «Северного потока - 2» в экономической зоне Дании Фото: REUTERS

Закончена укладка труб второй нитки газопровода «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании. Об этом свидетельствуют данные позиционирования морских судов.

В воскресенье, 22 августа, российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу ИЭЗ Дании, расположенное недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты.

Датский участок магистрали, который всего 147 километров, оказался наиболее проблемным, поскольку власти страны ранее заблокировали прохождение трубопровода через территориальные воды и затянули согласование маршрута.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство «Северного потока – 2» близится к завершению, осталось 15 километров по морю. Российский лидер также сообщил о готовности России транзитировать газ через территорию Украины и после 2024 года, отметив, что это вопрос «чисто коммерческого характера». При этом глава государства сообщил, что «Северный поток - 2» на две тысячи километров короче, чем украинский транзит, и является современной экологически чистой системой, которая в пять раз сокращает выбросы углеводородов.