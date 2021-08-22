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В мире22 августа 2021 21:33

Талибы* намерены объявить состав нового правительства Афганистана в ближайшее время

Накануне боевики провели встречу с политическими лидерами республики
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Талибы* намерены объявить состав нового правительства Афганистана в ближайшее время

Талибы* намерены объявить состав нового правительства Афганистана в ближайшее время

Фото: REUTERS

Радикальное движение «Талибан»* назовет состав нового правительства Афганистана в ближайшее время. Об этом заявил представитель талибов* Забихулла Муджахид.

Чиновники «Талибана»* продолжают переговоры с политическим лидерами Афганистана, сообщил он. Муджахид отметил, что талибы* уважают их позицию, передает афганский телеканал Tolo News.

«Есть надежда на скорое объявление состава правительства», – сказал представитель боевиков.

Отмечается, что в субботу, 21 августа, члены политического офиса талибов* встретились в Кабуле с членами Координационного совета Афганистана.

Как писал сайт kp.ru, движение «Талибан»* намерено предложить бывшим членам администраций страны места в новом правительстве республики. Ранее сообщалось, что талибы* намерены провозгласить создание «Исламского эмирата Афганистан», однако позже движение отказалось от этого плана.

*Запрещенная в России террористическая организация