Талибы* намерены объявить состав нового правительства Афганистана в ближайшее время
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Радикальное движение «Талибан»* назовет состав нового правительства Афганистана в ближайшее время. Об этом заявил представитель талибов* Забихулла Муджахид.
Чиновники «Талибана»* продолжают переговоры с политическим лидерами Афганистана, сообщил он. Муджахид отметил, что талибы* уважают их позицию, передает афганский телеканал Tolo News.
«Есть надежда на скорое объявление состава правительства», – сказал представитель боевиков.
Отмечается, что в субботу, 21 августа, члены политического офиса талибов* встретились в Кабуле с членами Координационного совета Афганистана.
Как писал сайт kp.ru, движение «Талибан»* намерено предложить бывшим членам администраций страны места в новом правительстве республики. Ранее сообщалось, что талибы* намерены провозгласить создание «Исламского эмирата Афганистан», однако позже движение отказалось от этого плана.
*Запрещенная в России террористическая организация