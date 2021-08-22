Зеленский наградил Меркель орденом Свободы Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский постановил наградить канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы.

Германский лидер получила награду за «выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», говорится в постановлении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Как писал сайт kp.ru, Зеленский и Меркель встретились в Киеве в воскресенье, 22 августа. Украинский лидер сообщил, что одной из тем переговоров стал проект «Северный поток – 2» и энергетическая независимость Украины.

Орден Свободы – государственная награда Украины для отличия выдающихся и особых заслуг граждан в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина