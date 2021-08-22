Меркель в Киеве усадила Зеленского на два стула

Зеленский чувствовал себя неуверенно в присутствии канцлера Германии Фото: REUTERS

Президент Украины явно хотел показать, что он не мальчик какой-то. После визита Меркель в Москву со всех сторон доносилось: канцлер едет в Киев, чтобы предъявить Зеленскому согласованный с Путиным план разблокировки выполнения Минских соглашений. И Зе проявил твердость. Сначала в хамско-расковонной манере виртуоза стендапа заявил, что госпоже Меркель не удастся усидеть на двух стульях (Киева и Москвы), тем более, что они все больше удаляются друг от друга. А при встрече канцлера ФРГ не пропустил ее, женщину, вперед, когда они входили в его резиденцию. За что, кстати, многим украинцам были стыдно.

Досталось даже мэру Киева Кличко - его не пустили в аэропорт на встречу немецкого лидера, дескать, не велено было, хотя по протоколу глава столицы принимающей гостя страны там и должен быть. Но мэр-боксер в последнее время проявил амбиции состязаться с президентом-клоуном на предстоящих выборах. За что и получил нокдаун, если не понимает.

Пресс-конференция глав государств. Фото: REUTERS

Нервничал Зеленский. Все это видели. Даже в комментариях в сетях заметили: во время пресс-конференции украинский президент ерзал и почесывался, как будто у него глисты… А как еще может быть, когда откровенную зраду надо выдавать за перемогу?

То что главным вопросом переговоров был Донбасс, как и предполагала «КП», признали обе стороны. И все наблюдатели отмечают: переговоры «один на один» Меркель с Зеленским длились сорок минут, а ее общение с Путиным при запланированных двух часах длились три. 40 минут - это почти академический час, за который учитель успевает объяснить ученику материал. Даже вызвать его к доске времени не остается. Но ответить Зеленскому на данный ему урок было Меркель предложено - на новом саммите в «нормандском формате». На котором, разумеется, Германию будет представлять новый канцлер, но ясно, что позиция самой мощной страны ЕС по украинскому вопросу не изменится.

Зеленский, вроде бы, и раньше ратовал: надо бы встретиться на высшем уровне и обсудить. Но позиция Москвы была неизменной: сначала надо выполнить то, о чем договорились на последнем саммите в Париже в конце 2019 года. Главное там - на смену временным перемириям, должен прийти постоянный план прекращения огня, то есть выполнение, наконец-то, Минских соглашений. Но Зеленский после Парижа передумал (или ему объяснили, как на самом деле надо действовать) и стал целенаправленно разрушать Минские соглашения.

Поэтому очевидно, что если Меркель делает предложение о новой встрече в «нормандском формате», то это было согласовано с Путиным. А если согласовано, то условие для саммита ясное - прогресс в парижских договоренностях. И никаких сомнений: чтобы увидеть Путина, Макрона и нового канцлера Германии Зеленский должен сделать то, что обещал раньше.

По правде говоря, Зеленскому надо посочувствовать. Ведь с ним мировые лидеры, снисходительно допуская, что он тоже лидер, все время играют «втемную». Перед тем, как встретиться с ним, сначала Байден, а потом и Меркель встречаются с Путиным. Зачем? Почему не наоборот? Вот сказал бы Владимир Александрович американцу и немке, как им вести себя с русским, что от него потребовать, и было бы совсем по-другому!

Ангела Меркель и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Но реальность такова: поступивший в Раду законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму, который, как сказал президент Путин, практически отменяет Минские соглашения, судя по всему, не пройдет. Иначе ни на какой саммит Зеленского не пригласят. А республики Донбасса, как признают трезвые украинские эксперты, будут признаны Россией.

И как тут назвать позицию, в которой оказался Зеленский? Разве это Меркель, а не он пытается усидеть на двух стульях? Один - «Украина по над усе!» и «Смерть стране-агрессору!» Не случайно он бравурно начал выступление на пресс конференции: «Я, президент воюющей страны…» А второй - способность Украины как страны выжить и сохранить хотя бы ту территорию, которая у нее осталась. И тут надо преодолеть страх, что если предоставить автономию Донбассу, то Украину затрясет так, что никакие фашиствующие добробаты население Одесщины и Николаевщины не запугают. Расползаются стулья то, расползаются…

В июне 2019 года, когда Зеленский был с визитом в Берлине, госпожу Меркель во время официальной встрече затрясло от непонятной хвори, которую она потом преодолела. Сейчас, слава Богу, ее здоровье не подводит. Как и чувство политической меры. Она, как и в Москве, возложила в Киеве цветы к Памятнику Неизвестному солдату. Но возлагать цветы на мемориале майданной «небесной сотне», к которому ее привезли хозяева, не стала. Как не стала она оставаться и на открывающуюся завтра «Крымскую платформу». Хотя еще сегодня украинский сайт OBOZREVATEL писал, что «Предполагается, что Меркель также примет участие в саммите». Украинцы всегда знают что-то, что неведомо другим.

Но не только «Крымскую платформу» проигнорировала Меркель. К ней обратились с просьбой о встрече журналисты закрытых произволом Зеленского оппозиционных телеканалов с надежной, что удасться обратить внимание на действия псевдоевропейских властей, убивающих в стране свободу слова. Но фрау канцлер решила не портить уж совсем настроение господину Зеленскому, ведь у него на носу юбилей - 30 рокив Незалежности.

В этой связи трудно удержаться от того, чтобы не поделиться тем, что услышал на украинских телеканалах. Композитор Владимир Быстряков (его музыка - в мультике «Остров сокровищ): «Страна - цирк, а во главе ее - клоун». Политолог Денис Жарких: «30 лет мы не понимаем, кто мы, нами управляют жулики…»

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